اخبار المفارز الطبية خلال ايام الزيارة

اللامي يجري زيارة الى مستشفى الكرخ العام و يتفقد المفارز الطبية على طول خط الزائرين لمتابعة الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للزوار

أجرى مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) زيارة الى مستشفى الكرخ العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة الى المرضى و المراجعين في المستشفى و تجول اللامي في اقسام و وحدات المستشفى و تابع حالة المرضى الراقدين و المراجعين مطمئنا على حالتهم الصحية و يوعز بتلبية جميع احتياجاتهم

و على صعيد متصل اجرى اللامي جولة تفقدية ميدانية الى المفارز الطبية للوقوف على الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للزائرين على طول خط الزائرين وصولا الى مدينة الكاظمية المقدسة لتأدية مراسيم الزيارة

و التقى اللامي بالفرق الطبية المتواجدة في المفارز الطبية و سيارات الاسعافات المنتشرة على طرق الزائرين للوقوف على احتياجاتهم ، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية و تقديم افضل خدمة طبية ، مؤكدا على قيام الفرق الطبية و الصحية المتحركة في تقديم التوعية الصحية و الارشادات للزائرين لضمان سلامتهم صحيا و من خلال اللقاءات التوعوية معهم ، مشددا على الاستجابة السريعة للحالات المرضية التي ترد الى المفارز الطبية و التواصل من خلال غرفة العمليات و نقل الحالات الطارئة الى المستشفيات التي تستدعي تداخلهم الطبي ، مشيدا بالجهود المبذولة من الملاكات العاملة في المفارز على مدار الساعة مؤكدا على استمرارها لحين انتهاء مراسم الزيارة و عودة الزوار الكرام الى منازلهم .

اعلام صحة الكرخ