الخارجية العراقية تقر باحتجاز جالية لها في أوكرانيا

أقر متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، باحتجاز عراقيين في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من بيان سابق نفى فيه الانباء المتداولة بهذا الشأن.

وقال أحمد الصحّاف، في بيان إن سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا تمكنت من إخلاء سبيل أربعة مواطنين عراقيين، داعية أبناء الجاليّة إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح أن معلومات وردت إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، وقامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز.

وأضاف أن الجهود أثمرت عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم، مشيرا الى ان المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم.

ودعا الصحاف أبناء الجاليّة العراقيَّة لأخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم الّا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى، والتواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ لهم.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان؛ إنه “لاصحة لما يتم تداوله بشأن إلقاء القبض على مواطن عراقي مقيم في اوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا عبر الحدود البرية”.

وذلك بعد أن ابلغ مصدر ان السلطات البولندية منعت مواطنين عراقيين قادمين من أوكرانيا من الدخول الى البلاد، مشيرا إلى أن حرس الحدود البولندي القى القبض على العراقيين.