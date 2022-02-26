الرئيس الإيطالي: أوروبا تخاطر بالوقوع في دوامة الحرب يستحيل التنبؤ بتطوراتها

روما / وكالة نوفا

علق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الجمعة، على الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة بعد بدء عملية عسكرية روسية واسعة النطاق داخل الأراضي الأوكرانية أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ماتريلا، في كلمة مقتضبة بمناسبة زيارته إلى نورتشيا لمواقع إعادة الإعمار بعد زلزال 2016، إن “ما يحدث في أوكرانيا لا يمس دولة بعيدة، بل يمس كل واحد منا. من أجل السلام ومن أجل قيم الحرية، فأنا متأكد أن الإيطاليين لن يتهاونوا وعازمون ومتحدون.”

وأضاف ماتريلا “بالأمس، ضربت أوروبا مأساة عنيفة، ليس فقط دولة واحدة ولكن أوروبا بأكملها، مما وضع السلام والحرية على المحك”، مضيفا “السلام في خطر، لكن شعوب أوروبا غير مستعدة للانحناء للعنف” واستخدام “القوة”. وتابع أن أوروبا تخاطر بالوقوع “في دوامة الحرب وزوبعة صراعات يستحيل التنبؤ بتطوراتها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط