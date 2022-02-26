العراق يصدر توضيحا حول اقلاع طائرة إلى موسكو وعودتها أدراجها لمطار بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، أسباب إقلاع طائرة من مطار بغداد متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو والاضطرار للعودة إلى أدراجها.

تتمة..

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