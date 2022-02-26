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الكويت تدعو بغداد إلى محاسبة رجل دين أساء إليها

سفارة الكويت في بغداد تحتج على رجل دين عراقي اعتبر الكويت

استنكرت سفارة الكويت لدى بغداد أمس الجمعة التغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو إياد جمال الدين إلى دولتها ورموزها وقيادتها وشعبها، داعية السلطات العراقية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأعربت السفارة الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء «كونا» عن «رفضها القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو إياد جمال الدين والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردودا عليها».

وقالت السفارة في بيان إنه «في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها».

اياد جمال الدين
@Ayadjamaladdin
🇮🇶 أنا اقترح على محافظ البصرة(بعدما نسترجع كويت)الى محافظة البصرة.. 📌أقترح ، أَنْ يُعَيِّن الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح ك(قائم مقام) قضاء كويت. 🔺للأسباب التالية؛ دكتورة سعاد.. قويّة وشديدة التحمّل وذات خبرة طويلة ، ولها معرفة ممتازة بمزاج العراقيين إضافة لكونها مثقفة وووالخ
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