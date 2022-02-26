تشاووش أوغلو يعلن بدء إجلاء الأتراك العالقين في أوكرانيا

وزير الخارجية التركي يستغرب دعوة بوتين الجيش الأوكراني إلى “تولي السلطة” ويصفها بأنها “خاطئة وغير مقبولة”

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، بدء عملية إجلاء الأتراك العالقين في أوكرانيا عن طريق البر.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث حي على قناة “NTV”، الجمعة، تطرق إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعليقا على مطالبة أوكرانيا بإغلاق المضائق التركية أمام السفن الروسية، قال إن أنقرة ستطبق كامل بنود اتفاقية “مونترو” الخاصة بالمضائق التركية، دون الكيل بمكيالين.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن أحكام اتفاقية “مونترو” واضحة للغاية.

وأكد أن تركيا تحترم دائما القانون الدولي وتمتثل للاتفاقيات التي هي طرف فيها.

واستغرب الوزير دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الأوكرانية إلى “تولي السلطة” في كييف، والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووصف تلك الدعوة بأنها “خاطئة وغير مقبولة”.

وأكد أن تركيا تعارض الإطاحة بالحكومات المنتخبة بأساليب غير ديمقراطية وتدعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وأنها تقف بجانب الشرعية.

وقال إن الشعب الأوكراني هو من يقرر من سيتولى الحكم في البلاد.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

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