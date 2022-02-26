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حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط

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من المقرر أن تشرع وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الأحد بتوزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام لشهر شباط الجاري بنفس الآلية المعتمدة للأشهر السابقة ومن دون استقطاع.

ووفقا للجدول الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم فإنها ستباشر الرواتب على الموظفين والعاملين في وزارة الصحة اعتبارا من الغد.

وتأتي باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية تباعا.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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