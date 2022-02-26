خبير اقتصادي: الحرب الروسية – الأوكرانية ستعود بالضرر على العراق.. ما السبب؟

توقع الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، اليوم السبت، ان تنعكس الازمة الروسية – الأوكرانية، سلبيا على الاقتصاد العراقي، خصوصا فيما يتعلق بالنفط والذهب.

وقال الحسيني في تصريح ، ان “الحرب التي تدور حاليا بين موسكو وكييف، ستترك اثارا عالميا، لا سيما وان اوكرانيا تعد مصدرا رئيسيا للحديد، وثامن دولة مصدرة للقمح في العالم، وما حصل من قفزة في اسعار النفط جاء بسبب الغزو الروسي على اوكرانيا والذي ادى الى تضخم عالمي رمى باثاره على السلة الغذائية”.

وأضاف الحسيني أن “العراق لم يستثمر الحدث بشكل جيد، حيث ما يزال يقوم بتخزين الدولار دون محاولة الاستفادة من انتعاش اسعار النفط واستثمارها في تطوير البنية التحتية او تطوير القطاعات، من بينها الصناعة والزراعة”، مرجحا أن “تكون للحرب الروسية – الاوكرانية، اثارا سلبية على الواقع العراقي، ان لم تبرز الان فسنشهدها خلال الفترة المقبلة، ما لم تقوم الحكومة باستثمار ارتفاع اسعار النفط”.

كما توقع الخبير الاقتصادي، ان “الحرب الراهنة بين موسكو وكييف، لن تدم طويلا، والامور ستعود الى طبيعتها قريبا، كون هذا التصعيد ليس الا سياسة، وسط التوترات بين اقطاب العالم”.

A-M

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط