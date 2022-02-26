روسيا تعلن فرض السيطرة الكاملة على مدينة ميليتوبول الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مدينة مليتوبول، كما دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وأوضح قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن من السيطرة على مدينة مليتوبول. ويتم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين ومنع الاستفزازات من جانب المخابرات الأوكرانية والقوميين المتعصبين.

وذكر اللواء، أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغاسك، وبدعم ناري من الجيش الروسي، تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من توسيع مساحات اختراقها لدفاع العدو، وتمكنت قوات لوغانسك الشعبية من الاستيلاء على بلدتي باخموتفكا وغريتشكينو. وتواصل قوات دونيتسك هجومها باتجاه نوفومايسكويه. وتقوم الكتائب القومية الأوكرانية خلال تراجعها بتفجير المحطات الكهربائية والجسور.

خلال الليل، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام الصواريخ مجنحة الجوية والبحرية ضد منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: “أؤكد مجددا، يتم القصف فقط على أهداف البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل يمنع إلحاق الضرر بالبنية التحتية السكنية والاجتماعية”.

بشكل إجمالي، تم تدمير 821 موقعا من البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا.

من بينها: 14 مطارا عسكريا، و 19 مركزا للقيادة وللاتصالات، و 24 منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “إس-300” و”أوسا”، و 48 محطة رادار. وتم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و 7 مروحيات و 9 طائرات بدون طيار. وتم تدمير 87 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و 28 قطعة من راجمات الصواريخ وغيرها. وتمكن الأسطول الروسي من تدمير 8 زوارق حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية.انتهى 25

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