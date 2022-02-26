عالية نصيف : قيام روسيا باستعادة أوكرانيا سيمهد الطريق أمام بقية الدول لاستعادة الأراضي المسلوبة منها ومن بينها العراق

أكدت النائبة عالية نصيف أن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها ضد تنظيم داعش الإرهابي تجعل العراق مؤهلاً في المستقبل لاستعادة الأراضي المسلوبة منه على غرار ما فعلت روسيا خلال اجتياحها لأوكرانيا.

وقالت في بيان اليوم :” رغم أننا ضد ثقافة الحروب مهما كانت أسبابها ودوافعها، إلا أنه في حال قيام روسيا باستعادة أوكرانيا فهي بذلك ستمهد الطريق أمام بقية الدول لاستعادة الأراضي المسلوبة منها، ومن بينها العراق الذي تكالبت عليه الظروف السيئة وتسبب بعض الخونة والمرتشين بضياع حقوقه وأراضيه “.

وبينت نصيف :” ان المعطيات الحالية تشير الى أن القوات المسلحة العراقية باتت قوية وقادرة على خوض التحديات بعد تحقيقها الانتصارات على الإرهاب الداعشي خلال فترة قياسية، وبالتالي لانستبعد أن يستعيد العراق حقوقه وأراضيه المسلوبة باعتبارها حقاً مشروعاً “.

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