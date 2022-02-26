عراقي يدخل “غينيس” بـ 18 بيضة.. فيديو

ذكرت وكالة “يو بي آي” الاخبارية الدولية، اليوم السبت، أن رجلاً عراقياً دخل موسوعة “غينيس” للارقام القياسية من خلال حمل 18 بيضة بطريقة غريبة.

ونقلت الوكالة الاخبارية عن موسوعة “غينيس”، أن العراقي ابراهيم صادق تمكن من حمل 18 بيضة على ظهر يد واحدة، وبذلك حطم الرقم القياسي المسجل سابقاً، مبينة أنه نجح في معادلة الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم البريطاني جاك هاريس منذ ايار/مايو 2020، وهو ما جعله شريكاً في الاستحواذ على الرقم القياسي.

وقال “صادق”، الذي قام بمحاولته الناجحة في مدينة الناصرية، لوكالة “يو بي آي” في تقرير نشرته باللغة الانكليزية، وترجمته إنه أصبح مهتماً بشدة بمهارات التوازن بعدما شاهد مقطع فيديو لرجل يكدس الصخور فوق بعضها البعض.

وأشار صادق إلى أن مشاهدة ذلك كان أمراً رائعاً بالنسبة اليه، حيث “بدأت في موازنة الأشياء من حولي واكتشفت أنني ماهر في ذلك، وبعد فترة، اصبحت أسرع في موازنة الاشياء مقارنة بالاشخاص الذين شاهدتهم على الانترنت.”

ولفت صادق الى انه كان يتدرب اربعة أيام كل اسبوع، خلال التحضير لمحاولته تحقيق الرقم القياسي، موضحاً أنه “يجب ان تتمتع بمستوى عال من التركيز عند محاولة تحقيق هذا الرقم القياسي”، مضيفاً أنه “أمر يصعب انجازه”.

وأشار الى “الألم والضغط الذي تعاني منه اليدين”، مشدداً “كنت بحاجة لأن أكون مستعداً لتلك اللحظة.”

وبحسب الوكالة، فأن قواعد عمل “غينيس” تتطلب من صادق أن يبقى البيض في مكانه لمدة خمس ثوان على الاقل من دون ان يسقط اي بيضة.

كما نقل التقرير عن صادق قوله “ليس بامكاني أن اصف بسهولة السر خلف مهارة التوازن، لكن ما بامكاني قوله هو انها تحتاج الى الكثير من الصبر والتركيز والاحساس بالهدوء”.