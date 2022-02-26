قنبلة روسيا

عاجل | السلطات الروسية تحد جزئيا من قدرة الوصول إلى فيسبوك وتقول إن ذلك بسبب رقابة الموقع على الإعلام الروسي

عاجل | وزارة الدفاع الأميركية: رصدنا إطلاق ما لا يقل عن 200 صاروخ على أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي

عاجل | وزير الخارجية الإيطالي: إسقاط عضوية روسيا في مجلس أوروبا

عاجل | هيئة الرقابة الروسية تحظر جزئيا الوصول لموقع فيسبوك

عاجل | الخارجية الأميركية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا

عاجل | الخارجية الأميركية تطلب من المواطنين عدم السفر إلى أوكرانيا بسبب الأعمال العسكرية

عاجل | وزارة الدفاع البريطانية: الجيش الروسي حقق تقدما ضئيلا بعمليات اليوم وما زالت أوكرانيا تسيطر على المدن الرئيسة

عاجل | منظمة نتبلوكس العالمية: انقطاع خدمات الإنترنت في مدن جنوب أوكرانيا

عاجل | وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية: طالبت لافروف بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا

عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بأن منشآتها النووية مازالت تعمل بشكل آمن

عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الانبعاثات الإشعاعية من مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا بمعدل طبيعي

عاجل | البنك المركزي الأوكراني يدعم الجيش بـ650 مليون دولار

عاجل | نائبة وزير الخارجية الأمريكي: فرار الأوكرانيين من منازلهم بداية فقط للخسائر الإنسانية الناجمة عن هجوم روسيا

عاجل | السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: اقتراح بوتين التفاوض يعني أن الأوكرانيين يخوضون معركة ملحوظة

عاجل | مسؤول رفيع بالبنتاغون: القوات الروسية المتقدمة من القرم انقسمت إلى محورين باتجاه مدينتي خيروسن و ماريوبل

عاجل | وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية: أدنت في اتصال مع لافروف هجوم روسيا على أوكرانيا

عاجل | وزير المالية الألماني: لا نعارض إقصاء روسيا من نظام “سويفت” لكن نفكر في العواقب

عاجل | مسؤول عسكري أميركي: تقييمنا أن بوتين يريد الإطاحة بحكومة أوكرانيا وتعيين حكومة موالية

عاجل | وزير الدفاع البريطاني: لن نقاتل روسيا

عاجل | الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال يومين

عاجل | مسؤول عسكري أميركي: روسيا لم تبدأ الهجمات الإلكترونية بكل قوتها بعد

علي حسين حسن

عاجل | صفارات الإنذار تنطلق مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف