قنبلة روسيا

علي حسين حسن
عاجل | صفارات الإنذار تنطلق مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف
عاجل | السلطات الروسية تحد جزئيا من قدرة الوصول إلى فيسبوك وتقول إن ذلك بسبب رقابة الموقع على الإعلام الروسي
عاجل | وزارة الدفاع الأميركية: رصدنا إطلاق ما لا يقل عن 200 صاروخ على أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي
عاجل | وزير الخارجية الإيطالي: إسقاط عضوية روسيا في مجلس أوروبا
عاجل | هيئة الرقابة الروسية تحظر جزئيا الوصول لموقع فيسبوك
عاجل | الخارجية الأميركية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا
عاجل | الخارجية الأميركية تطلب من المواطنين عدم السفر إلى أوكرانيا بسبب الأعمال العسكرية
عاجل | وزارة الدفاع البريطانية: الجيش الروسي حقق تقدما ضئيلا بعمليات اليوم وما زالت أوكرانيا تسيطر على المدن الرئيسة
عاجل | منظمة نتبلوكس العالمية: انقطاع خدمات الإنترنت في مدن جنوب أوكرانيا
عاجل | وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية: طالبت لافروف بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا
عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا بأن منشآتها النووية مازالت تعمل بشكل آمن
عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الانبعاثات الإشعاعية من مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا بمعدل طبيعي
عاجل | البنك المركزي الأوكراني يدعم الجيش بـ650 مليون دولار
عاجل | نائبة وزير الخارجية الأمريكي: فرار الأوكرانيين من منازلهم بداية فقط للخسائر الإنسانية الناجمة عن هجوم روسيا
عاجل | السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: اقتراح بوتين التفاوض يعني أن الأوكرانيين يخوضون معركة ملحوظة
عاجل | مسؤول رفيع بالبنتاغون: القوات الروسية المتقدمة من القرم انقسمت إلى محورين باتجاه مدينتي خيروسن و ماريوبل
عاجل | وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية: أدنت في اتصال مع لافروف هجوم روسيا على أوكرانيا
عاجل | وزير المالية الألماني: لا نعارض إقصاء روسيا من نظام “سويفت” لكن نفكر في العواقب
عاجل | مسؤول عسكري أميركي: تقييمنا أن بوتين يريد الإطاحة بحكومة أوكرانيا وتعيين حكومة موالية
عاجل | وزير الدفاع البريطاني: لن نقاتل روسيا
عاجل | الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال يومين
عاجل | مسؤول عسكري أميركي: روسيا لم تبدأ الهجمات الإلكترونية بكل قوتها بعد
علي حسين حسن