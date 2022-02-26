و كأنها لقطة في فيلم خيالي.. تحويل الهواء الى لحم بفضل تقنية حديثة

بين الحين والآخر نسمع عن اختراع جديد وفكرة مطورة حديثًا قام بها بعض العلماء والباحثين لتزويد البشرية بكل ما هو جديد ومفيد في الحياة.

أحد أحدث الابتكارات التي يمكن أن تحقق اختراقًا علميًا مذهلاً هو استخدام التكنولوجيا لتحويل الهواء إلى لحم. يبدو صنع اللحم من الهواء وكأنه أسلوب لا تتوقع رؤيته إلا في أفلام الخيال العلمي ، ولكن وفقًا لـ Air Protein ، فهو حقيقي جدًا وقابل للتطبيق.

تعمل هذه الشركة على تطوير مشروع اللحوم الهوائية ، بهدف إنتاج بدائل للحوم ، باستخدام البروتينات الهوائية ، بناءً على مجموعة من الميكروبات القادرة على صنع اللحوم وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحماض أمينية ، بحسب موقع “Audit Central”.

كما أنها ليست الشركة الوحيدة المشاركة في صنع البروتينات من الهواء ، ولكن تقنيتها مستوحاة من الأبحاث التي أجرتها وكالة ناسا في الستينيات ، والتي حاولت ابتكار طرق يمكن لرواد الفضاء من خلالها زراعة طعامهم على متن رحلات الفضاء ، واكتشاف الميكروبات الهيدروجينية ، التي تتغذى على ثاني أكسيد. . ينتج الكربون أحماض أمينية.

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