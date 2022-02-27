أوامر للجيش الروسي بهجوم واسع النطاق من كل الجهات في أوكرانيا، وصفارات الإنذار تدوي في كييف,,,

ملخص

الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل يومه الثالث والمعركة من أجل السيطرة على العاصمة كييف تتواصل صفارات الإنذار من الغارات الجوية تنطلق في كييف قبل منتصف الليل بقليل (2200 بتوقيت غرينتش) للتحذير من هجمات بالصواريخ متوقعة في غضون دقائق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاتف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويؤكد له أن أنقرة تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار. كييف تفرض حظر تجول من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا من مساء السبت حتى صباح الاثنين تركيا تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها العالقين في أوكرانيا. سماع صوت إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة لكن لايعرف من يطلق النار أو ما هو الهدف. أوكرانيا توقف العمل في شركة الطاقة “نفتوغاز” وتجلي العمال. الجيش الروسي يتلقى أوامر بتوسيع نطاق الهجوم في أوكرانيا من كل الجهات روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك. فرنسا تعترض سفينة شحن روسية في بحر المانش. وزارة الصحة في أوكرانيا تؤكد أن 198 أوكرانيا قتلوا حتى الآن، بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 1000 شخص.الشوارع خالية بعد بدء حظر التجول في كييف بعد انفجارات وصفارات الإنذار تنطلقىمرة أخرى في 26 فبراير 2022.

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