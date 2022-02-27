الحكومة توافق على نقل إرهابيي “الهول” إلى غرب الانبار وتحذيرات من تداعيات الخطوة

حذر مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الاحد من مغبة موافقة الحكومة المحلية على عودة اسر إرهابيي داعش من مخيم الهول في سوريا الى قضاء حديثة غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح ان ” سكان قضاء حديثة غربي الانبار، حذروا الجهات الحكومية من الاقدام على نقل اسر من ارهابي داعش في مخيم الهول واعادتهم الى مناطق سكناهم المحررة في القضاء مؤكدين ان عمليات انتقامية ستطال كل اسرة يتم اعادتها “.

واضاف المصدر ان” سكان قضاء حديثة من اكثر المتضررين من افعال ارهابيي داعش اثر تعرض المدينة لهجماتهم ارهابية شنها التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار ولم يستطع عناصره من السيطرة على القضاء بعد ان وقف اهالي المنطقة بوجه التنظيم الاجرامي وقاوموه وقدموا تضحيات كبيرة لتبقى المدينة صامدة بوجه خفافيش الظلام ، مبينا ان” سكان القضاء لديهم ثارات عشائرية مع اسر ارهابيي داعش ولم نسمح لهم بالعودة الى مناطقهم مهما تكن الجهات التي تقف معهم “.

يشار الى ان مسؤولين وقيادات امنية اكدوا اعتراضهم على الجهات المعنية المشرفة على الية نقل اسر ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مناطق سكناهم المحررة. انتهى / 12أ

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