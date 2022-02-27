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“الحلبوسي” يبحث مع رئيس تركيا تسهيل منح التأشيرات للعراقيين

"الحلبوسي" يبحث مع رئيس تركيا تسهيل منح التأشيرات للعراقيين

مباشر: ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، التعاون الأمني وتسهيل منح التأشيرات للعراقيين.

جاء ذلك خلال لقائهما في إسطنبول، اليوم السبت، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وجرى، خلال اللقاء- بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر- بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية.

وناقش اللقاء، بحسب البيان، “موضوع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين”، فيما وجه الرئيس التركي بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد”.

وأكد أردوغان وفقاً للبيان، “دعمه للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره”.

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