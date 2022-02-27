اللامي يجري جولة ميدانية مسائية في ذروة ساعات الزيارة الى المفارز الطبية…

لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة الى الزوار و الاطمئنان على الملاكات العاملة في المفارز

اجرى مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) زيارة ميدانية مسائية في ذروة ساعات الزيارة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) الى المفارز الطبية لمتابعة الخدمات الطبية و الصحية المقدمة الى الزوار الكرام و الاطمئنان على الملاكات العاملة في المفارز

و تابع اللامي عمل المفارز الطبية على طول خط الزائرين وصولا الى مدينة الكاظمية المقدسة و متابعة توفر الادوية و الأجهزة المتوفرة (ضغط ، سكر ، تخطيط ، أوكسجين ) و الاستفسار من الزوار الكرام عن رضاهم على الخدمات الطبية و الصحية و العلاجية و التثقيفية التي يقدمها اخوانهم من ابطال الجيش الابيض خلال ايام الزيارة و التي عبر فيها الزوار الكرام عن شكرهم و امتنانهم لمدى التعاون الخدمات التي تقدمها المفارز الطبية

و اطمئن اللامي على صحة و معنويات الملاكات الطبية و الصحية و الساندة في المفارز الطبية خلال فترة تأديتهم لواجبهم المقدس في تقديم الخدمات الطبية و الصحية للزوار الكرم مشيدا بدورهم الكبير و تفانيهم في العمل مؤكدا ان هذه الجهود نابعة من مدى الشعور بالمسؤولية التي تتحملها هذه الثلة الخيرة في التسابق لتقديم الخدمات الطبية و الصحية للزائرين الكرام .

اعلام صحة الكرخ

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