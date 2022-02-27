المُديريـة العامـة للتنميـة الصناعيـة تمنـح ( ١٤٤ ) إجـازة تحـت التأسيـس لمشاريـع…

أعلنـت المُديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن منح ( ١٤٤ ) إجازة تحت التأسيس لمشاريع صناعية جديدة في شهر كانون الثاني الماضـي .

وأكـدَ مُدير عام المُديرية السيد : عزيـز ناظـم عبـد إستمرار جهود المُديرية في تقديم الخدمات التخصُصية والتسهيلات اللازمة إلى مشاريع القطاع الخاص والمُختلط وفق ضوابط وإمتيازات قانون الإستثمار الصناعي رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ وضِمنَ الإمكانيات المُتاحة لدى المُديرية ، لافتاً إلى إنَ عدد الإجازات الممنوحة لتأسيس مشاريع صناعية جديدة ( تحت التأسيس ) للشهر المذكور بلغت ( ١٤٤ ) إجازة فيما تمَّ تخصيص قُطع الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية وبعدد ( ٧٢ ) قُطعة أرض إضافة إلى منح ( ٤٩ ) تقدير حاجة لتلبية إحتياجات الصناعيين من المواد الأولية والمحروقات ، مُوضحاً بأنَ المُديرية تولي إهتمام وحرص كبيرين على مُجريات سير العمل في المشاريع الصناعية من خِلال إجراء الكشوفات الدورية من قِبل اللجان الفنية المُختصة وبشكل مُكثف لكافة المشاريع وفي عموم المُحافظات إذ تمَّ إجراء الكشف الميداني لـ ( ٤٠٩ ) مشروع صناعي فضلاً عن تقديم خدمات تخصُصية أخرى شَمِلَت تجديد الهويات للمشاريع الصناعية وبعدد ( ٢٩٥ ) هوية ومنح ( ١٦ ) شهادة إكمال تأسيس للمشاريع المُستوفية للشروط المطلوبة وإعادة مفعول ( ٢ ) إجازة وكذلك الإجراءات القانونية ونقل الملكية والبالغة ( ١٦٨ ) إجـراء .

نيرة النعيمي