من اربيل …

النوري يدعو القيادات الدينية ان تأخذ دورها بتثقيف المجتمع والإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب

شارك الوكيل الاداري لوزارة الهجرة و المهجرين الدكتور كريم النوري في الموتمر المقام بمحافظة اربيل في كوردستان بعنوان (دور القیادات الدینیة في تعزيز السلم المجتمعي و عودة و إدماج النازحین بمحافظة دیالى) لمحاولة انهاء ملف النزوح وان عودة النازحين تكون بشكل طوعي وتوفر الحياة الكريمة ولا عودة للنازحين بالاكراه والاجبار .

وقال النوري في كلمة له خلال المؤتمر ان ” زيارتنا اليوم لمحافظة اربيل جاءت لابراز دور القيادات الدينية وعلماء الدین في التماسك المجتمعي و المصالحة وعودة النازحین و إعادة إدماجھم وأن يكونوا مصدر إلهام للآخرين في ممارسة القيم الإنسانية المشتركة في الحياة العامة كالرحمة والعدل والصفح والبر والإحسان ” ، مشيرا الى ان” القيادات الدينية يجب ان تأخذ دورها بتثقيف المجتمع والإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الكراهية”.

واشار الى ان ” الجميع يريد اليوم بناء دولة وبناء الدولة لا يستقم بوجود الثأر والاحتقان والصراعات ويجب ان يكون القانون هو الحاكم “.

هذا ودعا النوري الجميع إلى بذل جهد مضاعف فكريا وماديا، وتجاوز بعض القناعات التي لا تخدم السلام، مستدركا بالقول ان الذين حملوا السلاح على أبناء جلدتهم مستعينا بالحديث ” من حمل علينا السلاح فليس منا ” ، مؤكدا أن الحل لن يكن بالحدة الرامية إلى القطيعة مع التراث والتاريخ، ونبذ التقوقع في زنزانات الماضي واقتحام عصر التحديث والإبداع “.

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