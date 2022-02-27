بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات مونديال 2022

قررت بولندا اليوم السبت رفض مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، حسبما ذكره رئيس الاتحاد البولندي للعبة.

ومع دخول الحرب يومها الثالث، قال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا “انتهى وقت الكلام. حان وقت العمل. نظراً لتصعيد العدوان الروسي في أوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي خوض الملحق ضد روسيا”، مضيفاً أنه “القرار الصحيح”.

وأشار الى أنه سيعمل مع الاتحادين السويدي والتشيكي (الفائز بينهما يواجه الفائز بين روسيا وبولندا في روسيا) لتقديم موقف موحد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واصدرت الاتحادات الثلاثة بياناً موحداً الخميس مطالبين (فيفا) بنقل مباريات الملحق من روسيا التي استضافت قبل أربعة أعوام كأس العالم.

هذا ورحب قائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي غرّد بأنه سيستشير زملاءه حول المباراة، بقرار اتحاد بلاده. وغرّد هدّاف بايرن ميونيخ الألماني “القرار الصحيح!”.

تابع “لا يمكنني تصوّر خوض مباراة مع المنتخب الروسي فيما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا”.