تحذيرات للرئيس الاوكرانى من استقدام جماعات نازية من اوروبا لقتال روسيا داخل اوكرانيا

منظمة تتوقع قطع روسيا لامدادات الاسلحة من امريكا والنيتو لاوكرانيا

بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الرئيس الاوكرانى زيلينسكى من الاقدام على استقدام جماعات نازية من عدة دول اوروبية لقتال الجيش الروسى داخل العاصمة كييف او المدن الاوكرانية الاخرى مما سيعرض الاف المدنيين من الشعب الاوكرانى للخطر

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان الرئيس الاوكرانى يعتزم استقدام جماعات نازية من دول اوروبية لقتال الجيش الروسى بجانب القوات الاوكرانية بعد طلبه من العسكريين الاوروبيين المخضرمين بالقتال بجانب اوكرانيا

وتوقعت المنظمة اقدام الجيش الروسى على السيطرة التامةعلى العاصمة الاوكرانية كييف خلال الساعات القادمة وقطع الجيش الروسى لكل امدادات الاسلحة والمعدات العسكرية من النيتو والولايات المتحدة لاوكرانيا والتى تمرعبر بولندا او رومانيا او المجر

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