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حكومة الإقليم: سنواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية النفط والغاز

قالت وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان فالا فريد يوم الأحد أن حكومة الإقليم ستواصل المفاوضات والحوارات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل حول قضية النفط والغاز بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وترأست فريد وفدا لحكومة الاقليم اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية في برلمان كوردستان لبحث موضوع قرار المحكمة الاتحادية في الغاء قانون النفط والغاز في الإقليم.

وقالت الوزيرة عقب الاجتماع في تصريح للصحفيين “كنا مجمعين على أن القرار سياسي ومخالف لمواد وفقرات الدستور العراقي”، مؤكدة أن “حكومة الاقليم ستواصل المفاوضات والحوارات مع بغداد لمعالجة هذه المشاكل”.

وأضافت أن “برلمان كوردستان كجهة تشريعية، والمؤسسات كافة في الإقليم سيكون لها القول الفصل في هذا الموضوع”.

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