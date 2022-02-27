دولة القانون: تطويق محكمة الكرخ ترويع للقضاء وفرض قانون شريعة الغاب بالقوة

حمل ائتلاف دولة القانون , الاحد , حكومة الكاظمي المسؤولية القانونية الكاملة لاختراقه حرمة القضاء , معتبرا عملية تطويق محكمة استئناف الكرخ وترويع القضاء بالارهاب الحكومي لفرض قانون شريعة الغاب بالقوة .

وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري في تصريح , ان ” إجراء الكاظمي بتطويق محكمة استئناف الكرخ بقوة امنية خاضعة لاوامره مرفوض وخارج عن القانون والدستور لان المؤسسات القضائية فوق كل الاعتبارات ” , معتبرا ” عملية تطويق المحكمة ترويع القضاء بانها إرهاب حكومي لفرض قانون شريعة الغاب بالقوة” .

وأضاف انه ” رغم القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية عكس لمطالبه الا انه تقبلها بكل احترام واجلال , اما تقوم جهة حكومية بتهديد القضاء وبهذه الطريقة يعني هناك وجود مخطط لاستهداف القضاء ومحاولة لفرض الإرادة الحكومية على إرادة القضاء المستقل ” .

وأشار الشمري الى ان ” ائتلاف دولة القانون سيناقش اليوم خلال اجتماع هذه التصرف واتخاذ الموقف اتجاهه خلال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين ” . انتهى / 25م

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