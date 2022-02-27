ديل كول: اليونيفيل ضمنت 16 عاما من الاستقرار في لبنان

روما/ وكالة نوفا

صرح الجنرال ستيفانو ديل كول، قائد بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان “يونيفيل” منذ عام 2018، إن البعثة الأممية ضمنت 16 عامًا من الاستقرار في لبنان، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن يتم تسليم قيادة البعثة الأممية اليوم السبت، 28 فبراير، للجنرال الاسباني أرولدو لازارو ساينز، بعد انتهاء ولاية ديل كول.

وقال ديل كول، في حوار مع وكالة نوفا، إن بعثة “اليونيفيل” ضمنت 16 عاما من الاستقرار في لبنان، مضيفا “هناك جيل من الشباب في جنوب لبنان لم يعرف الحرب”.

وأشار ديل كول إلى وجود اليونيفيل في المنطقة، قائلا “إنها ابتكار جوهري بالنسبة لسكان الجنوب في سياق مثل ذلك اللبناني”. وخلص إلى أن “يونيفيل تضمن على الأقل استقرار المنطقة حتى تتمكن المكونات السياسية والدبلوماسية للدول من الحوار مع بعضها البعض”.

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