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محلل سياسي : انطلاقة جلسات البرلمان ستكون “قوية” بسبب نجاح التحالف الثلاثي .. قد تتفكك بعض الكتل

 أكد المحلل السياسي نجم القصاب،  السبت، ان انطلاقة جلسات مجلس النواب سوف تكون قوية ويتوقع ايضاً ان تكون مختلفة واكثر فاعلية عن الدورات النيابية السابقة بسبب نجاح التحالف الثلاثي بتمرير هيئة رئاسة البرلمان وبدعم نيابي كبير.

وأوضح القصاب ، ان “التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف سيادة، عندما مرر رئاسة مجلس النواب بأكثر من ٢٠٠ صوت فانه بالتالي يمتلك الأغلبية الساحقة التي تؤهله الى لعب دور مهم في إنجاح عمل البرلمان”.

القصاب أضاف ، ان “النجاح بعقد جلسة البرلمان سوف يؤدي الى تفكيك الكثير من الكتل السياسية التي لاتزال متماسكة الى هذه اللحظة من خلال منح او السماح لبعض النواب في تلك الكتل بالحصول على مناصب داخل اللجان النيابية”.

ونشر البرلمان العراقي على موقعه الالكتروني،  السبت، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، فضلاً عن تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

كذلك تضمن الجدول دعوة عامة للمناقشة بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي علاوي.

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