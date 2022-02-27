هل تدافع روسيا عن وجودها ؟

عماد علي

ربما يعتقد الكثير من المتابعين لما يجري اليوم في اوكرانيا ان المتعدي و المعتدي هو روسيا دون اسباب موجبة او ما يستوجب ضرورة لعمل كهذا دون اي التفات لاي نعت يمكن ان توضف به، او يمكن ان يُحسب على بويتن كتهور و من دوافع شخصية سياسية بحتة او نتيجة نرجسيته الخاصة، لكن لو دققنا قليلا و حتى دون تعمق في التحليل و التفسير و بمجرد اعادة ما تفعله امريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و محاولاتها الحثيثة في خنق روسيا و بقايا القطب الشيوعي و عدم افساح المجال لروسيا بالذات في ابقاء ولو ذرة من عزة نفسها بعد مااصابها و المحاولات المتعددة لها للابقاء على قيمتها و نسبة من مكانتها، فانه يستوضح لدى المتابع ما يمكنه ان يتاكد من ان الحق بائن و بشكل ساطع .

لقد تعددت التحليلات حول ما يجري في اوكرانيا من قبل الكثيرين و اختلفت وفق الخلفيات الفكرية الايديولوجية و سمعنا قليلا من الحيادية حول الموضوع خلال هذه الفترة الا ان الماكنة الاعلامية الراسماالية المخادعة من اساسها و قوية التاثير نفسيا على الراي العام، اخضعت الجميع للتساؤل حول الاحقية و التشكك في الدوافع و النية المبيتة لدى الاطراف و ما تفعله المغامرات عند اناس غير متوازنين و يمكن ان يقال عنهم غير مؤهلين لمهمات كبيرة و خاصة و عالمية في الشؤون السياسية بشكل خاص.

لكن لو تركنا اي عقيدة او فكر او فلسفة سياسية ورائنا و تعمقنا بحيادية في بيان الحقيقة في هذه المسالة و تكلمنا بضمير حي، نكتشف بان القضية مصيرية ووجودية و لابد ان يتصرف من هو اصلا في وسط القضية و يتحرك من يتعرض لمعطيات الظروف التي تمر به منطقته كما يجري في محيط روسيا كما يسلكه بوتين. النظرة المثالية البعيدة عن ما يفرضه الواقع يدلنا بشكل صريح الى ان لكل دولة الحق في تحديد سلوكها و افعالها و منها تحديد اطر علاقاتها و فلسفة حكمها، هذا منطقي الا ان حدود التصرف و نوع السلوك و مدى ضرر ما يتدفق من التداعيات الخطرة من قبل الاخر له ما يدفع الى السلوك المناسب الضروري المفيد للذات من اجل المحافظة على الكيان الذي يحدق به الخطر دون الاعتبار لما تحدده المثاليات و المقومات الانسانية المعلومة لى الناس.

الراسمالية العالمية لم تتوقف في لعبها المختلفة بكافة الاساليب و منها الهمجية و المعتدية حتى على ادعاءاتها الفكرية الفلسفية كليبرالية من اجل ضمان مصالحها و هي دائما قلقة و غير مستقرة الكيان نتيحة احساسها بعدم شرعيتها في المناطق و المراحل المختلفة و انها مرحلية و بقاءها مستند على عوامل و اسباب انية هنا و هناك و تعيش على ارض رخوة دائما لانها متيقنه من انتقالية مرحلتها و عدم بقاءها لمدة طويلة، و لذلك نسمع دائما اقوالا على العكس من هذه الحقيقة عند من يؤمنون بها، و يصرخون بان مرحلتهم نهائية و تاريخهم ينهي ما قبله و نهائي و ليس هناك ما يخلفه ، و هذه هي الاحساس بعدم الثقة بالنفس و القلق الدائم للوسط الذي وصلوا اليه .

اننا هنا لا يمكن ان نؤله بوتين و ما سيدعيه و يسلك، الا ان الظروف الموضوعية التي فرضت نفسها عليه ليتخذ القرار قد اختلطت عليه و دمجت لديه ما يحمل من العقلية و ما يؤمن و هذا ما يدعه ان يقتنص الفرصة لكي يشبًع من ما هو متعطش اليه شخصيا و من ثم يحقق الامرين العام و الخاص باقصر الطرق المتاحة. و لكن في المقابل، فان العالم الراسمالي الغربي لم يقرا ما هي عليه روسيا من النواحي المتعددة نتيجة ما تفرضه على تفكيرهم الايديولويجة المبنية على الطمع الراسمالي المقيت و المصالح فقط.

و عليه، يجب التدقيق و التمحيص اكثر قبل الحكم، و لابد ان نقرا ما يحيط بالعملية من الناحية الايديولوجية و النفسية و ما يحمله اللاعبون من العقليات و الافكار و ما يهدفون و ما هي مصالحهم بوتين و روسيا من جهة و ما يحمله من ياقبله من العقليات و الافكار و ما يهدفون و ما هي مصالحهم قبل الاستناد على السياسة و الفرضيات، بوتين و روسيا من جهة و الغرب الراسمالي و استراتيجيتهم و تاريخهم و ما يجري على ايديهم و ما وصلوا اليه من جهة اخرى، و من ثم بيان المعتقد او النتيجة و ما وراء ما يجري و بيان ما هو الصح في هذه المرحلة.

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