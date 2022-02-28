اعتذر بعد انتقادات واسعة لتصريحه العنصري والمخزي …مُراسل CBC في #أوكرانيا: هذا ليس مكاناً مثل #العراق و #أفغانستان «هذا مكان أوروبي متحضر»

الأزمة #الروسية_الأوكرانية تكشف عنصرية اﻹعلام الغربي «بيض ومسيحيون وأكثر تحضراً».. تعليقات لمراسلين عن #أوكرانيا تثير جدلاً واسعاً

أثارت تعليقات مراسلين أجنبيين بشأن الوضع في أوكرانيا انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنته تلك التعليقات من إساءة وعنصرية وفق البعض.

وقدم مراسل شبكة “سي بي أس” التلفزيونية الأميركية اعتذارا بعد أن قال خلال تغطيته المباشرة لتطورات الغزو الروسي من كييف إن الهجوم على أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالحرب في العراق وأفغانستان لأن الأولى أكثر “تحضرا”.

وقال إن أوكرانيا “ليست مكانا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد صراعا مستعرا لعقود”.

من جهته قال المؤسس المشارك لشركة “Novara Media” آرون بستاني، “نأمل عندما يتم حل القضايا الأكثر إلحاحا، أن نبدأ في التساؤل عن سبب اعتبار الحرب والموت والمعاناة أمرا طبيعيا بالنسبة لبعض البشر دون غيرهم”.

وتابع: “أوكرانيا متحضرة نسبيا، وأوروبية نسبيا، ولابد لي من اختيار هذه الكلمات بعناية أيضا. هي مدينة، لا تتوقع فيها حدوث ذلك (الحرب) أو تأمل ألا يحدث ذلك”.

وسرعان ما انتشرت تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها “عنصرية” و”غير دقيقة”.

وتساءل هذا المغرد عن السبب الذي دفعه للاعتقاد بأنه من المقبول مقارنة قيمة حياة الناس والحديث عن من هو “متحضر”:

وعلى إثر هذه الانتقادات، عبر المراسل عن أسفه بعد ظهوره مرة أخرى على الهواء من كييف، وقال: “لقد تحدثت بطريقة آسف لها، ولذك أنا آسف”، موضحا أنه كان يحاول إيصال فكرة أن أوكرانيا لم تشهد “هذا الحجم من الصراع” خلال السنوات الأخيرة، على عكس صراعات أخرى عانت من ويلاتها مناطق أخرى لسنوات عديدة:

ومن جانبها، قالت كيلي كوبيلا، مراسلة محطة “أن بي سي” أيضا في تعليق مثير للجدل ردا على سؤال للمذيعة عن أوضاع اللاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة: “بصراحة تامة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة. هؤلاء مسيحيون. إنهم بيض. إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا”.

الجدير بالذكر أن نحو 100 ألف أوكراني فروا من منازلهم نحو البلدان المجاورة، لاسيما بولندا والمجر ورومانيا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي.

المصدر : وكالات عربية + تويتر

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