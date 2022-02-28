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الأمير وليام وزوجته كايت يعربان عبر تويتر عن دعمهما للشعب الأوكراني

الاثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢

أعرب‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬خلافة‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني،‭ ‬وزوجته‭ ‬كايت‭ ‬السبت،‭ ‬عن‭ ‬دعمهما‭ ‬للشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬خارجاً‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬عن‭ ‬التحفظ‭ ‬المألوف‭ ‬للأسرة‭ ‬المالكة‭ ‬البريطانية‭. ‬وكتب‭ ‬الزوجان‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020،‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬شرف‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ (‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭) ‬زيلينسكي‭ ‬والسيدة‭ ‬الأولى‭ ‬ليشاركا‭ ‬معنا‭ ‬أملهما‭ ‬وتفاؤلهما‭ ‬بمستقبل‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وأضافا‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬وقعاه‭ ‬بالحرفين‭ ‬الأولين‭ ‬من‭ ‬اسميهما‭ ‬‮«‬دبليو‮»‬‭ ‬و«سي‮»‬‭ ‬وأرفقاه‭ ‬بعلم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأزرق‭ ‬والأصفر‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نقف‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬وجميع‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬وهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬بشجاعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬واستقبل‭ ‬وليام‭ ‬وكايت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬وزوجته‭ ‬أولينا‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬للزوجين‭ ‬الرئاسيين‭ ‬لبريطانيا‭.‬

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