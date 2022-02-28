البرلمان يشكل لجنة لتقصي مصير المتظاهرين المغيبين ويرفع جلسته إلى إشعار آخر

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي مصير المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات الدولة، ورفع جلسته إلى إشعار آخر، فيما أدى نائبان جديدان اليمين الدستوري كبديلين لمحافظيّ كركوك وصلاح الدين.

وقال مراسل إن مجلس النواب صوّت على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين والاعتداء على عناصر الاجهزة الامنية وسقوط ضحايا منهم.

كما تتولى اللجنة التحقيق في الاعتداءات التي طالت مؤسسات الدولة، وكذلك متابعة ملف قتلة المتظاهرين.

وشهدت التظاهرات التي انطلقت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 والتي استمرت لقرابة السنة أحداثاً دامية، حيث مئات الضحايا من المتظاهرين وأصيب الآلاف منهم بجروح متفاوتة بعضها أدت إلى عاهات مستديمة، كما اختفى البعض منهم وما زال مصيرهم مجهولاً لغاية الآن وتعددت الروايات والاتهامات عن الجهات التي اعتقلت أو اختطفت وغيبت المتظاهرين أو قتلتهم واعتدت عليهم.

في المقابل تعرض عدد من منتسبي القوات الأمنية لاعتداءات مختلفة بعضها أدت إلى الوفاة وأخرى تسببت بعاهات مستديمة، كما تم الاعتداء على بعض مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، أدى النائبان وصفي العاصي، ومحمد كريم البلداوي، اليمين الدستوري كأعضاء في مجلس النواب كبديلين لكل من محافظي كركوك وصلاح الدين.

وقال النائب عن حركة عصائب أهل الحق، محمد كريم البلداوي، “أديت اليمين الدستوري اليوم كنائب في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون المنضوية ضمن تحالف الفتح”.

وبين أنه “بحسب قانون الانتخابات المعدل رقم 9 لعام 2020 وقرار المحكمة الاتحادية فإن الاحتياط الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية يشغل مقعداً نيابياً بديلاً عن الفائز في حال تنازله أو انسحابه من البرلمان”.

واكد البلداوي “أنا الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية الثانية في صلاح الدين، وجئت ثانياً بعد النائب والمحافظ الحالي لصلاح الدين عن تحالف (تقدم) عمار الجبر، الذي فضل وقرر البقاء محافظا وعدم الذهاب للبرلمان”.

وحل النائب محمد كريم البلداوي خلال الانتخابات الماضية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ثانيا خلف المحافظ الحالي والمرشح عن “تقدم” عمار الجبر ضمن الدائرة الانتخابية الثانية التي ضمت بلد ويثرب والدجيل والدور وطوزخورماتو وامرلي.

وفي نفس السياق أدى النائب وصفي العاصي اليمين الدستوري كنائب في البرلمان وبديلا لمحافظ كركوك الحالي راكان سعيد الجبوري الذي فضل البقاء في منصبه محافظا لكركوك.

ونال راكان سعيد الجبوري عن التحالف العربي 14 ألفاً و682 صوتاً خلال انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 فيما حل احتياطيا وصفي العاصي.

وبموجب التعديل في قانون انتخابات مجلس النواب الماضي فأن المرشح الأعلى أصواتا يحل بديلا للنائب الفائز الذي يتخلى عن مقعده البرلماني بغض النظر عن القائمة او التحالف السياسي.