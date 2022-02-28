السفارة العراقية بأوكرانيا: مقتل زوجة مواطن عراقي بنيران الجيش الاوكراني

كشف القائم بأعمال السفارة العراقية في أوكرانيا حسين عباس، اليوم الاثنين، عن مقتل زوجة مواطن عراقي مقيم بإطلاق نار مباشر من قبل نقطة عسكرية.

وقال عباس في حديث متلفز : ان “زوجة أحد العراقيين وهي اوكرانية الجنسية قتلت بنيران الجيش الأوكراني، عندما غادرت العائلة منزلها في مدينة سومي الاوكرانية متوجهة نحو الحدود لمغادرة البلاد وأثناء اقترابهم من نقطة تفتيش تم اطلاق النار عليهم ما أدى الى وفاة الزوجة، وهي أم لثلاثة اطفال بأعمار ست سنوات واربع سنوات ورضيع بعمر شهر”.

واوضح، انه “باستثناء هذه الحادثة لم يتم تسجيل اي حوادث للعراقيين في اوكرانيا”.

وبشأن العراقيين الاربعة الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، بين عباس انهم “متوجهين نحو الحدود لمغادرة أوكرانيا وجرى اعتقالهم من قبل نقطة عبور حدودية حيث تم ضبط مادة كيمياوية بحوزتهم، لكننا تواصلنا مع تلك الاجهزة واستطعنا اطلاق سراحهم”.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الخامس على التوالي التوغل في المدن والاراضي الاوكرانية بعد ان اقتحم الحدود فجر يوم الخميس الماضي، في خطوة لاقت تنديدا دوليا وتم فرض عقوبات مشددة على موسكو.

“القناة الرسمية”

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