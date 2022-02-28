العراق: بيان رسمي ينعى قائدا عسكريا توفي اثر مرض عضال

نعت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القائد الأسبق للشرطة الاتحادية الفريق المتقاعد عدنان ثابت ماهر السامرائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إنه “تلقينا ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له الفريق المتقاعد عدنان ثابت ماهر السامرائي القائد الأسبق لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، إثر مرض عضال”.

وأضاف، “لقد كان من خيرة الضباط الذين عملوا على خدمة العراق وشعبه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب”.

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