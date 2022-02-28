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اليابان تجمد أرصدة بوتين وتفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ولوكاشينكو

أعلنت اليابان، يوم الإثنين، فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أرصدة شخصيات مرتبطة بالحكومة الروسية بمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

وشملت العقوبات اليابانية بحسب وسائل اعلام دولية، “تجميد أرصدة 3 مصارف روسية في اليابان وإجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي”.

كما شملت “حظر الصادرات إلى الكيانات المرتبطة بالجش الروسي والمعدات ذات الاستخدام المزدوج”.

وفرضت اليابان ايضاً، عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وعلى البنك المركزي الروسي، وفق ما نقلت قناة “سكاي نيوز”، في نبأ عاجل.

وبفرض اليابان عقوبات على البنك المركزي الروسي، تكون لحقت بذلك ببريطانيا وعدد من الدول الأوروبية التي فرضت بالفعل عقوبات على بنك روسيا المركزي.

وكانت اليابان أعربت عن رفضها إطلاق روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، واتهمت بيلاروسيا بأنها يسرت الحرب، وهي نفسها الاتهامات التي توجهها الدول الغربية إلى “مينسك”.

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