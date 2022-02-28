بالصور.. منتجات جمالية للأم والطفل”.. ديانا كرزون: الجمال ينبع من داخل الإنسان

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ديانا كرزون: واجهت صعوبة لإطلاق منتجات جمالية لهذا السبب

حظيت النجمة ديانا كرزون مساء السبت، باستقبال كبير من الجمهور ووسائل الإعلام، في حفل إطلاق منتجي (LADY D) و(BABY D)، في وكالة REAL COSMETICE.

وتقول الفنانة الأردنية إن قرارها بإطلاق منتجات جمالية للأم والطفل، كان صعباً واستلزم منها تفكير عميق؛ حتى استقرت على الشكل والطريقة التي تطلق فيها ما تراه مناسباً للأمهات والأطفال من منتجين يتشكلان من مواد طبيعية، وبالأخص من أملاح البحر الميت التي لا تتواجد سوى في وطنها الأردن كما أنهما يلائمان بشرة الاطفال والسيدات معا.

وفي السياق ذاته، أشارت في تصريحات صحفية على هامش الحفل، بحضور صاحب العلامة إياد سمارة، إلى أنها اختارت وكالة أردنية لتسويقه؛ تأكيداً منها على دعم وحب كل ما هو وطني أردني.

خلال الحفل الذي تميز أيضاً بحضور أطفال محبين لسوبر ستار العرب، كانت اللمسات الجمالية حاضرة في المناسبة التي زينتها “كرزون” بطقم أبيض مُطعم بالفرو الدافىء، وقالت فيها إن الجمال الذي يظهر على وجوه الناس؛ ينبع من دواخلهم ويشع

من وجوههم.

كما توضح أن منتجيها، يحملان أشواقاً وعواطف جياشة بالنسبة لها، من خلال الاختيارات والشكل واللون فكان بها اللون الوردي الذي عشقته النجمة الأردنية منذ طفولتها، إضافة لتعمد ادخال وردة البيوني المفضلة لديها والتي حملتها في عرسها عدا عن ارتباطهما ونضوج الفكرة في فترات حملها الأولى بطفلتها سلمى، مؤكدة أنها تسخدمهذه المنتجات على بشرتها وبشرة طفلتها سلمى.

على صعيد آخر، تواصل ديانا كرزون نشاطاتها الفنية، فعلى جدولها المزدحم حضور عرض “فاشن شو” في إمارة دبي يوم التاسع من مارس/أذار المقبل، فضلاً عن تحضيرها لإطلاق أغنية مصرية سيكون بحوزة الجمهور في عيد الفطر السعيد.

يذكر أن آخر أعمال “ديانا” كانت أغنية باللهجة العراقية بعنوان “هيه على الله” من كلمات عباس عبدالله وألحان كرار شريف وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين.

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