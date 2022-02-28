توقعات بحضور علاوي «جلسة الدولار» بعد تخفيض لهجة البرلمان من «استدعاء» إلى «مناقشة»

بغداد/ تميم الحسن

من المتوقع ان يحضر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، جلسة البرلمان اليوم، لمناقشة قضية سعر صرف الدولار، بعد تخفيف رئاسة المجلس «لهجتها» ضد الوزير.

وكان علاوي قد رفض الاسبوع الماضي، المثول امام البرلمان، قبل ان يلوح الاخير بمنع الوزير من مغادرة البلاد.

وستكون الجلسة المرتقبة، هي الاولى بعد مقاطعة اكثر من ثلثي اعضاء المجلس بسبب تصاعد الخلافات بين القوى السياسية.

يفترض ان يصوت البرلمان في جلسة اليوم، على تشكيل اللجان دون الرؤساء التي ستؤجل الى حين تشكيل الحكومة.

ويتوقع ان يقترح البرلمان زيادة عدد اللجان عن الدورة السابقة، بسبب انفصال او قرب انفصال وزارات كانت مدمجة في السابق.

هل يحضر علاوي؟

وقرر البرلمان افتتاح جلسته الجديدة في الساعة 11 صباحاً، وحمل جدول الاعمال 3 فقرات، منها «مناقشة» سعر صرف الدولار.

وتقول عضو اللجنة المالية السابقة سهام الموسوي لـ(المدى)، هناك مؤشرات على «حضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي» جلسة اليوم.

وكان البرلمان قد خفف لهجته ضد علاوي، وغير كتاب دعوة الوزير الى مجلس النواب التي صدرت الاسبوع الماضي، من «استدعاء» الى «مناقشة».

ورفض علاوي في الدعوة الاولى، الحضور الى البرلمان قبل ان يقوم بعرض وجهة نظره من رفع سعر صرف الدولار، واعادة طرح الثقة به من قبل البرلمان.

ونصت الفقرة الثالثة و الاخيرة في جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين المنشورة على موقع مجلس النواب، على «دعوة عامة للمناقشة بخصوص (ارتفاع سعر صرف الدولار) بحضور السيد وزير المالية».

وزير في حكومة تصريف أعمال

ولا تتوقع الموسوي ان «تتصاعد الدعوات في البرلمان الى اقالة وزير المالية» بعد موجة من الانتقادات التي طالت الاخير بسبب خفض سعر الدينار.

وتضيف الموسوي: «وزير المالية ضمن حكومة تصريف اعمال وولايته شارفت على الانتهاء، وليس لنا الحق في اقالته لان هذا البرلمان لم يمنحه الثقة».

وصوت البرلمان السابق الذي حل قبل 4 اشهر، على اثر اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، على علاوي ضمن كابينة مصطفى الكاظمي، لوزارة المالية.

وتشير النائبة في الدورة الجديدة للبرلمان، الى ان «الجلسة سيتم فيها الاستماع الى رأي وزير المالية في اهداف رفع الدولار ومدى فوائده وانعكاساته على الدولة والعراقيين».

رسالة غاضبة

وكانت رسالة غاضبة نشرت الاسبوع الماضي، نسبت الى الوزير، رفض فيها الاخير دعوته للاستجواب في البرلمان.

وقال حاكم الزاملي، نائب رئيس البرلمان قبل ايام، ان أكثر من 100 نائب وقّعوا على استضافة وزير المالية، فيما أشار الى أن ارتفاع سعر الصرف لم تستفد منه الدولة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قدم ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

ومن بين تلك المقترحات، دعا الصدر في تغريدة على «تويتر» قبل نحو 10 ايام، الى استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري إلى البرلمان.

وقررت وزارة المالية قبل عامين، رفع صرف الدينار امام الدولار الى 1450، وصوت البرلمان بعد ذلك على موازنة 2021 تضمنت سعر الصرف الجديد.

الجلسة الثانية

وتأتي جلسة البرلمان وسط استمرار الازمة السياسية لتشكيل الحكومة، حيث ستكون الجلسة هي الثانية بعد الافتتاحية.

وكان البرلمان قد عقد جلسة واحدة تداولية لعدم اكتمال النصاب بعد جلسة البرلمان الوحيدة (كاملة النصاب) التي جرت في كانون الثاني الماضي، والتي شهدت اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

ويكشف عامر الفايز، وهو رئيس لاحد التحالفات في البرلمان، عن ارسال كل الكتل اسماء مرشحيها الى هيئة الرئاسة لتشكيل اللجان.

ونصت الفقرة الثانية في جدول اعمال جلسة اليوم، على «تشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب».

واكد الفايز وهو رئيس تحالف تصميم في اتصال مع (المدى) ان «توزيع اللجان على الكتل يكون بمعدل عضو واحد في اللجنة لكل مقعد».

وبين النائب عن البصرة ان «صعود عدد المتنافسين على اللجنة يخضع للمفاضلة في الاختصاص».

وكان البرلمان السابق قد حدد اعضاء اللجنة الواحدة بما لا يزيد عن «17 عضوا»، والبرلمان الذي سبقه 24 عضوا.

لجان إضافية

اما اعداد اللجان، فيؤكد النائب، ان «الاعداد ستكون مشابهة للدورة السابقة 24 لجنة، لكن هناك اقتراحات بإضافة لجنتين».

واوضح الفايز ان سبب الاقتراح هو «بعد انفصال وزارة الصحة عن البيئة، واحتمال انفصال وزارة البلديات عن الاعمار».

ويتوقع ان تمرر اسماء المرشحين للجان بدون مشاكل، خصوصا وان التصويت سيكون «بدون اختيار رؤساء للجان».

ويتابع النائب: «سيرأس في كل لجنة اكبر الاعضاء سنا لحين اختيار رئيس ومقرر، وهذا لن يتم الا بعد ان يتم تشكيل الحكومة».

والسبب بحسب الفايز انه «لا يمكن ان يكون رئيس اللجنة والوزير من نفس الكتلة، حتى نضمن نزاهة المراقبة».

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