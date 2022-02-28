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حرب نفسية.. شركة أوكرانية تستبدل علامات الطرق المرورية أمام الروس وتدلهم على “الجحيم”

كشفت شركة صيانة طرق في أوكرانيا، يوم الاثنين، عن سعيها لإزالة التوجيهات وعلامات الطرق المرورية التي تستخدمها القوات الروسية، لإيجاد طريقها في جميع أنحاء البلاد، فيما استبدلتها بعبارات تهاجم فيها الروس وتدعوهم للعودة الى بلادهم.

ونقلت تقارير إعلامية عالمية إن ” شركة أوكرافتودور الأوكرانية، والمسؤولة عن بناء الطرق وصيانتها، أنها بدأت بالفعل إزالة لافتات الطرق، ووضعت مكانها رسائل تحدٍ للجنود الروس، وتدعوهم للعودة الى بلادهم”.

ونقلت التقارير عن منشور لإدارة الشركة الأوكرانية على موقع فيسبوك إن “اتصالات العدو رديئة، وهو عاجز عن تحديد إحداثيات التنقل في البلاد.. دعونا نساعدهم ونذلِّل لهم طريق الوصول مباشرة إلى الجحيم”.

 

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