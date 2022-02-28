حينما يتذئبن بعض البشر : نص نثري مفتوح

بقلم مهدي قاسم ــ جريدة صوت العراق

ثمة شيء ليس تماما على ما يرام من جديد

كأنما الثقب الأسود في قلب العالم يتوسع بعمق أعظم

أتوجس فصل جنون بهول مرعب مخيما

بعطسة دخان و شهيق دم و زفير فجيعة ماحقة

حيث يتخذ بشر هيئة ذئاب شرسة

يلتهمون أرواح بعضهم بعضا

بشهية عجيبة و قسوة سادية منتشية

كل هذا الهول الرهيب يحل مجددا

ولكنه ليس بجديد أبدا

فنوبة سعار بشري جرثومة مزمنة و قديمة

تنتشر أحيانا على غفلة مباغتة

فيتذئبن بعض أقوام بتكشيرة مرعبة

ليصبحوا مواكب قرابين و أضحية لإلهيات حرب جبارة

كل ذلك من أجل إثراء بعصهم الآخر بوفرة أكثر

فوق أهرامات من جماجم شاهقة

ولكنها مزدانة بثقوب دامية

تصفر فيها رياح ساهية

و تمر من خلالها رمال مستعجلة .

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