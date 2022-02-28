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خبير اقتصادي يحذر : أسعار المواد الغذائية بارتفاع ويجب الاستعداد لتأمين مخزون كافٍ

حذر الخبير واستاذ الاقتصاد، موفق السيدية، اليوم الأثنين، من أرتفاع اسعار المواد الغذائية ويجب الاستعداد لتأمين مخزون كاف، أثر اضطراب الوضع الدولي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، اللتين تعدان من الدول الكبيرة المنتجة للغذاء العالمي.

وقال السيدية ، إنه “يجب على العراق تأمين مخزونات كافية من المواد الغذئية، لأن اسعار المواد الغذائية في ارتفاع ويجب الاستعداد لتأمين مخزون كاف”.

وأضاف أن “الامن الغذائي في خطر ويجب على الوزارات تغطية حاجة المواطن”، داعياً الى “صرف الاموال لوزارة التجارة لتأمين المواد الغذائية”.

وشدد السيدية على ضرورة “تأمين مخزونات كافية من الحبوب والزيوت”، مؤكداً: “يجب دعم وزار التجارة مالياً للحفاظ على الأمن الغذائي”. 

خبير اقتصادي يحذر عبر دجلة: أسعار المواد الغذائية بارتفاع ويجب الاستعداد لتأمين مخزون كافٍ

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