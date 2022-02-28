رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تناقش الأنشطة الاتصالية الرقمية لمنظمة الصحة العالمية وقت الأزمات

شهدت كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، مناقشة رسالة التخصص “الماجستير” في العلاقات العامة والإعلان المقدمة من الباحث حسن إسماعيل النجار، المعيد في الكلية، بعنوان: “الأنشطة الاتصالية الرقمية لمنظمة الصحة العالمية وقت الأزمات وتقييم النخبة لها – دراسة تطبيقية على أزمة جائحة كورونا”، وقد حصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وقد سعت الدراسة إلى تحليل ورصد الأنشطة الاتصالية الرقمية لإدارات العلاقات العامة بمنظمة الصحة العالمية (الموقع الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك)، وذلك عن طريقِ التعرف على أشكال هذا الاستخدام وأنماطه وأهدافه، وأشكال تطبيق جهاز العلاقات العامة في المنظمة لنماذج العلاقات العامة في النشر الإعلامي عبر الإنترنت، ودور هذه الأنشطة الاتصالية في إدارة أزمة كورونا، وتقييم النخبة للأنشطة الاتصالية الرقميةِ للمنظمة ومدى ثقتهم بها، وإسهام أنشطة المنظمة في إدارة أزمة كورونا.

وكشفت الدراسة تصدر النص المصاحب للصورة، فيما لم يحظ الفيديو باهتمام المنظمة رغم أهميته في الوقت الحالي، وسيطرة المضمون الإخباري على حساب الأنواع الأخرى، والاعتماد على الصور الموضوعية والاستمالات المنطقية، كما كشفت الدراسة اهتمام النخبة بمتابعة أنشطة منظمة الصحة العالمية منذ بداية الأزمة، خاصة من خلال صفحة (الفيس بوك) وتفاعلهم معها، مما أدى إلى تقييم أداء المنظمة بدرجة (جيد جدًا) وارتفاع مستوى الثقة فيما تقدمه من معلومات.

وتكونت لجنتا الإشراف والحكم والمناقشة من: الأستاذ الدكتور رزق سعد عبد المعطي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان في كلية الألسن والإعلام جامعة مصر الدولية (مشرفًا)، والأستاذة الدكتورة همت حسن السقا، أستاذ الإعلام والعلاقات العامة في كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيًا)، والأستاذ الدكتور أحمد سالم عيسوي، أستاذ مساعد ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشًا داخليًا)، والدكتور محمد فؤاد الدهراوي (مشرفًا مساعدًا).

وكانت إدارة الكلية، ممثلة في عميدها الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، ووكيلها الأستاذ الدكتور عبد الرضي حمدي البلبوشي، والدكتور رمضان إبراهيم الرئيس الأسبق لقسم العلاقات العامة والإعلان، قد استقبلت السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة بمكتب عميد الكلية، كما حضر المناقشة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي، الوكيل الأسبق لكليتي الإعلام والدعوة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الكلية.

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