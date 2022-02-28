شرطة طوارئ كربلاء تحتجز مراسلا صحفيا وتصادر معدات طواقم اعلامية لمنع تغطية حريق مشفى طويريج

احتجزت شرطة طوارئ كربلاء مراسل قناة التغيير جاسم الهميم داخل مستشفى الهندية لاكثر من نصف ساعة، اثناء تغطيته حادثة حريق نشب في مستشفى قضاء طويريج، واستولت على معدات الفرق الاعلامية لمنعهم من تغطية الحريق، مساء يوم امس الاحد.

وقال الزميل الهميم لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان الشرطة احتجزته بعد ان صادرت “لوغو” قناة التغيير، وهشمت اجزاء من كاميرا مصور قناة دجلة احمد الجبوري، واستولت على المعدات الاخرى للقناة، مضيفا ان العناصر الامنية اعتدت بالضرب المبرح على مراسل قناة السومرية انور مالك اثناء تواجده قرب الحادثة لتأدية عمله.

وذكر الزميل المراسل ان الشرطة منعت كل من مراسلي قنوات (وان نيوز، العراقية، زاكروس، الرشيد، دجلة، الشرقية) من تغطية الحادثة.

وتعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن اسفها لما الت اليه الامور في العراق، بعد تكرار حالات منع الصحفيين بشكل ممنهج، وتعده انتهاكا وتطاولا سافرا على الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية كافة الى الكف عن منع الصحفيين من اداء مهامهم المهنية، والاسراع بفتح تحقيق بحادثة اعتداء العناصر الامنية على الفرق الاعلامية، ومحاسبتهم لمنع تكرار هذه الانتهاكات، والامتثال للدستور.

يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعهد فور تسنمه المنصب بحماية حرية التعبير والصحافة تغاضى عن عشرات الحالات التي ارتكبتها الاجهزة الامنية بحق الصحفيين، وامتنع عن فتح اي تحقيق بالحوادث المماثلة.

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