صدفة أن صفقة؟.. نائب يعلق على قضية الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق وتعيين الحالي!

علق النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، الاثنين، على قضية الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق وتعيين المحافظ الحالي!.

ادناه نص تغريدة تركي على تويتر:

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