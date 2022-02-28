Posted on by

صدفة أن صفقة؟.. نائب يعلق على قضية الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق وتعيين الحالي!

صدفة أن صفقة؟.. نائب يعلق على قضية الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق وتعيين الحالي!

علق النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، الاثنين، على قضية الإفراج عن نجل محافظ النجف السابق وتعيين المحافظ الحالي!.

ادناه نص تغريدة تركي على تويتر:

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close