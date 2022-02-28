عالية نصيف: سيتم استجواب أمين بغداد في مجلس النواب 

أعلنت النائبة عالية نصيف عن عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول عدة ملفات من بينها قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بأمانة بغداد، وملفات اخرى مهمة جداً ستعرض في حينها.

وقالت في بيان اليوم :” ان مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية ” ، مبينة ” ان الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين “.

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