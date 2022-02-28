علاوي: قرار تغيير سعر الصرف كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي

أوضح وزير المالية، علي علاوي، اليوم الإثنين، أن قرار تغيير سعر صرف الدولار كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي.
وقال علاوي، خلال استضافته في مجلس النواب، إن “قرار تغيير سعر صرف الدولار كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي”، موضحاً أن “تغيير سعر صرف الدولار تم وفق تخطيط شامل مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي”.
وتابع، أن “تخفيض قيمة الدينار رافقه تنفيذ تدابير للتخفيف عن كاهل الفئات الصغيرة”، لافتاً إلى أن “الورقة البيضاء تضمنت ضغط النفقات عامة للسيطرة على التعاملات المالية”.
وبين، أن “مقترحات وزارة المالية بترشيد المخصصات لم تؤخذ بشكل اعتباري”، مؤكداً “ضرورة تنشيط القطاع الخاص في العراق من خلال سياسات حكومية”.
واستضاف مجلس النواب، اليوم الإثنين، وزير المالية علي علاوي، لمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء وكذلك مناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات إزاء ذلك.