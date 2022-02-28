علاوي: قرار تغيير سعر الصرف كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي

أوضح وزير المالية، علي علاوي، اليوم الإثنين، أن قرار تغيير سعر صرف الدولار كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي.

وقال علاوي، خلال استضافته في مجلس النواب، إن “قرار تغيير سعر صرف الدولار كان خطوة استباقية للمحافظة على التعامل المالي”، موضحاً أن “تغيير سعر صرف الدولار تم وفق تخطيط شامل مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي”.