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كورونا في الإقليم.. 528 اصابة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة خمسة مصابين وتسجيل 528 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق اقليم كوردستان.

وجاء في أحدث بيان للوزارة ان مختبراتها أجرت 6174 فحصا جديدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضي، أظهرت اصابة 528 شخصا جديدا بالفيروس.

واشار البيان الى ان 1197 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها، مؤكدا وفاة 5 مصابين متأثرين بمضاعفات الإصابة بالجائحة.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى ان العدد التراكمي لحالات الفحص للفترة ذاتها بلغ 3998753 حالة فحص أسفرت عن اكتشاف 431833 اصابة، تماثل 415541 منها الى الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي 8915 مصابا تحت العناية الطبية المركزة، بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء الإصابة بمضاعفات الإصابة بالجائحة 7377 حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم منذ ظهور الفيروس.

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