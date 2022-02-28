“ليفربول” بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

حقق نادي “ليفربول” لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب “تشيلسي” بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة شهدت ثلاثة أهداف ملغية لـ “تشيلسي” بداعي التسلل وهدف لليفربول لنفس السبب، وفاز “الريدز” بلقبه التاسع في البطولة ليكون أكثر الفرق تتويجاً بها بعد فك الشراكة مع “مانشستر سيتي”.

وحقق يورغن كلوب مدرب ليفربول لقب كأس الرابطة الأول في محاولته الثالثة كما اعتاد، وخسر كلوب لقب دوري أبطال أوروبا مرتين وحققه في الثالثة وكرر ذلك في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وصف المباراة

شكل “تشيلسي” الخطورة الأولى في المباراة، في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل أزبيليكويتا عرضية أرضية تجاه بوليسيتش الخالي من الرقابة تماماً، ليسدد كرة مباشرة تألق كيليهير في التصدي لها، وحصل “ليفربول” على مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، في الدقيقة 22، مهدها أرنولد لصلاح، الذي سدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم.

وأهدر “ليفربول” فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 30، بعدما أطلق كيتا صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ميندي قبل أن تتمهد أمام ماني، ليسدد كرة تألق الحارس السنغالي في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وواصل “تشيلسي” إهدار الفرص المحققة، بعدما مرر هافيرتز كرة سحرية لمونت المنفرد، في الدقيقة 45، ليسدد الأخيرة كرة مباشرة مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ “تشيلسي” الشوط الثاني بقوة، حيث مرر بوليسيتش بينية سحرية لمونت، الذي انفرد بكيليهير في الدقيقة 49، وسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم، وأهدر صلاح فرصة محققة، في الدقيقة 64، بعدما تلقى تمريرة مميزة من ماني، لينفرد بميندي ويسدد كرة ساقطة، أبعدها سيلفا من على خط المرمى.

وتابع لوكاكو عرضية أرضية قريبة، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مسدداً كرة مباشرة تألق كيليهير في التصدي لها، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الوقت الإضافي، سدد فيرنر في الدقيقة الثالثة كرة مقوسة من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث سجل لـ “ليفربول”: ميلنر- فابينيو- فان دايك- أرنولد- صلاح- جوتا- أوريجي- روبرتسون- إليوت- كوناتي- كيليهير.

وأحرز لتشيلسي: ألونسو- لوكاكو- هافيرتز- جيمس- جورجينيو- روديجر- كانتي- فيرنر- سيلفا- شالوباه، وأهدر الحارس كيبا الركلة الأخيرة، حيث أطاح بها فوق مرمى ليفربول ليتوج الأخير باللقب.