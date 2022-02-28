مرسوم جمهوري “غامض” يضعف حظوظ صالح بالولاية الثانية.. هل خرق الدستور؟

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اكد ان رئيس الجمهورية بإصداره مرسوما جمهوريا يتضمن عفوا خاصا عن تاجر مخدرات فهو خرق للدستور بشكل واضح وصريح من قبل حامي الدستور في سبيل تحقيق مكاسب شخصية، مشددا على ان برهم صالح بتصرفه طرق المسمار الأخير في نعش ترشحه الى رئاسة الجمهورية وقدم مكتبه تبريرات اقبح من اصل الفعل نفسه.

وقال سلام في حديث أنه “للأسف الشديد فإن من يتم تسميته حامي الدستور كان الشخصية التي خرقت الدستور بكل صراحة على اعتبار ان الدستور منع رئيس الجمهورية من منح عفو خاص لأي شخص متهم بجريمة دولية وعلى اعتبار أن تجارة المخدرات هي جريمة دولية خطيرة فإن ما قام به رئيس الجمهورية هو ضرب للدستور عرض الحائط، ناهيك عن كونها استهانة بمئات الضحايا لهذه الافة التي دمرت المجتمع”.

وأضاف سلام، أن “التبرير الذي اطلقته رئاسة الجمهورية لهذا المرسوم المخجل كان اقبح من اصل الفعل على اعتبار انه يعطي رسالة بأن دائرة رئاسة الجمهورية برمتها ليس فيها خبراء قانون يعطون تنبيه الى رئيس الجمهورية بوجود خرق دستوري لتوصية قادمة من مجلس الوزراء وهذه لوحدها هي كارثة بحق العراق وشعبه ولا ندري اين كانت الاموال التي تصرف سنويا من خزينة الشعب العراقي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان مستشارين قانونيين لرئيس الجمهورية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية”.