مرسوم جمهوري “غامض” يضعف حظوظ صالح بالولاية الثانية.. هل خرق الدستور؟

اثارت خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بإصدار عفو خاص عن ابن محافظ النجف الاسبق والمتهم بتجارة المخدرات سخطا شعبيا وقانونيا كبيرا جدا، حيث اعتبره الكثيرون استهانة بالشعب العراقي واستغلال للمنصب في خدمة مصالح شخصية، وفي الوقت الذي اعتبر فيه سياسي ان تبريرات رئاسة الجمهورية للخطأ الفادح كان أقبح من جوهر الفعل ووضع المسمار الاخير في نعش ترشح برهم صالح لولاية ثانية في سباق رئاسة الجمهورية ، شدد خبير قانوني على أن ما حصل هو خرق دستوري واضح و سيفقد الثقة بين المواطن والسلطة.
وقال سلام في حديث أنه “للأسف الشديد فإن من يتم تسميته حامي الدستور كان الشخصية التي خرقت الدستور بكل صراحة على اعتبار ان الدستور منع رئيس الجمهورية من منح عفو خاص لأي شخص متهم بجريمة دولية وعلى اعتبار أن تجارة المخدرات هي جريمة دولية خطيرة فإن ما قام به رئيس الجمهورية هو ضرب للدستور عرض الحائط، ناهيك عن كونها استهانة بمئات الضحايا لهذه الافة التي دمرت المجتمع”.
وأضاف سلام، أن “التبرير الذي اطلقته رئاسة الجمهورية لهذا المرسوم المخجل كان اقبح من اصل الفعل على اعتبار انه يعطي رسالة بأن دائرة رئاسة الجمهورية برمتها ليس فيها خبراء قانون يعطون تنبيه الى رئيس الجمهورية بوجود خرق دستوري لتوصية قادمة من مجلس الوزراء وهذه لوحدها هي كارثة بحق العراق وشعبه ولا ندري اين كانت الاموال التي تصرف سنويا من خزينة الشعب العراقي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان مستشارين قانونيين لرئيس الجمهورية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية”.