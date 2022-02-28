20 لـصـا هـاجموا موقع تصوير مسلسل «لوبين» بالمفرقعات وسرقوا منه معدات

هاجم‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصاً‭ ‬ملثماً‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬موقع‭ ‬تصوير‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬لوبين‮»‬‭ ‬على‭ ‬نتفليكس،‭ ‬بحضور‭ ‬بطله‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬عمر‭ ‬سي،‭ ‬وسطوا‭ ‬على‭ ‬معدات‭ ‬فيه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتعرض‭ ‬فريق‭ ‬المسلسل‭ ‬لهجوم‭ ‬بمدافع‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬خلال‭ ‬التصوير‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بابلو‭ ‬بيكاسو‭ ‬في‭ ‬نانتير‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الغربية‭ ‬لباريس،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬ولم‭ ‬تقع‭ ‬أي‭ ‬إصابات،‭ ‬لكنّ‭ ‬معدّات‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬338‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬سُرقت‭ ‬من‭ ‬الموقع‭. ‬وأكدت‭ ‬نتفليكس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬الحادث‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬أولوية‮»‬،‭ ‬آملةً‭ ‬في‭ ‬‮«‬التمكن‭ ‬من‭ ‬معاودة‭ ‬التصوير‭ ‬قريباً‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬نتفليكس‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬لوبين‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مسلسل‭ ‬فرنسي‭ ‬لها،‭ ‬بعدما‭ ‬استقطب‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المشاهدات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬موريس‭ ‬لوبلان‭ ‬الشهيرة‭ ‬عام‭ ‬1905،‭ ‬يجسد‭ ‬عمر‭ ‬سي‭ ‬شخصية‭ ‬أسان‭ ‬ديوب‭ ‬المعجب‭ ‬باللص‭ ‬الظريف‭ ‬أرسين‭ ‬لوبين‭ ‬الذي‭ ‬يستلهم‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬باريسي‭ ‬معاصر‭ ‬تصرفاته‭ ‬من‭ ‬بطله‭ ‬المفضل،‭ ‬بدافع‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬رفضه‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬طاول‭ ‬عائلته‭.‬