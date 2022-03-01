ائتلاف المالكي يعقب على جلسة استضافة علاوي.. “كفيلة بإقالة الحكومة”

اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الثلاثاء، تصريحات وزير المالية خلال استضافته من قبل مجلس النواب بأنها كفيلة بإقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ومحاسبته.

وقال الركابي إن “وزير المالية علي علاوي خلال استضافته من قبل مجلس النواب حمل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مسؤولية التقصير والتعاطي مع حكومة إقليم كردستان بشأن عدم تسديد ديونها من الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية”.

وأضاف، أنه “اذا كان وزير المالية يريد التبرير كرفع سعر صرف الدولار والورقة البيضاء التي رفعها الكاظمي وغيرها من امور فانها تمثل إشكالية اخرى في الأداء الحكومي وباعتباره المسؤول الأول عن إدارة الشؤون المالية كافة”.

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “واحدة من العوامل الأساسية الحقيقة المدمرة لاقتصاد البلد وعدم تنظيم السياسة المالية فيه هو عدم الضغط على حكومة الإقليم والتي تتحمل بذمتها عشرات المليارات من الدولارات بعدم تسديد النفط المهرب وعدم المتابعة والمراقبة المنافذ الحدودية الرئيسية”.

وأكد الركابي ، أن “تصريحات علي علاوي كفيلة باستدعاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإقالة الحكومة ومحاسبتها من قبل البرلمان الحالي”.انتهى/25رؤ

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