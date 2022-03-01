البرلمان يناقش تداعيات سعر صرف الدولار بحضور وزير الماليَّة

بغداد: مهند عبد الوهاب

ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس الاثنين بحضور 288 نائباً، تداعيات سعر صرف الدولار بحضور وزير الماليَّة علي علاوي، كما صوّت المجلس على 25 لجنة دائمة، وعلى تشكيل لجنتين واحدة مؤقتة لتعديل وتحديد مهام اللجان في النظام الداخلي وأخرى لتقصي الحقائق بشأن تظاهرات تشرين.وفي مستهل الجلسة، أدى عدد من النواب اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب، ثم وجّه رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي رأس الجلسة جميع الكتل النيابية بالإسراع بتشكيل اللجان النيابية من خلال توزيع أعضائها بشكل متساوٍ بين جميع اللجان لأهمية مهامها الرقابية والتشريعية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق.

وصوّت المجلس بالأغلبية على مقترح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان النيابية الدائمة 25 لجنة، كما صوّت على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي وعضوية 4 نواب لتعديل وتحديد مهام اللجان في النظام الداخلي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

وناقش المجلس خلال استضافته وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.

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