الشابندر: المحكمة الاتحادية نأت بنفسها عن “الفتنة” وقرارها فرصة ذهبية للكتل السياسية

علق السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا الى انها اعادت الكُرة الى مكانها الطبيعي و نأت بنفسها عن الفتنة، لافتا الى ان قرارها فرصة ذهبية للكتل السياسية.

وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر: إن “‏المحكمة الاتحادية تنأى بنفسها عن (فتنة) فتح أو غلق باب الترشيح لمنصب (رئاسة الجمهورية) ، وتعيد الكُرة الى مكانها الطبيعي في مجلس النواب”.

واضاف ان “قرار الاتحادية فرصة ذهبية للكتل السياسية للتعاون والتوافق لترتيب أوراقها في الشراكة الحقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكرت المحكمة بختام جلستها اليوم ان “فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب غير دستوري”، مبينة ان “فتح الترشح مرة ثانية يجب ان يعرض على المجلس”.

وأضافت المحكمة أنه “يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.

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