بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال ٥٣ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقد ندوه سياسية بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال ٥٣ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقد ندوه سياسية وحوارية على نظام الزووم حضرها العشرات من أنصار الجبهة في أوروبا وحوارية على نظام الزووم حضرها العشرات من أنصار الجبهة في أوروبا

بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال ٥٣ للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عقدت ندوة سياسية وحوارية على نظام الزووم حضرها العشرات من أنصار الجبهة في أوروبا ، إلى جانب حضور وازن من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من غزة و الضفة و لبنان و سوريا .

حاضر ورد على أسئلة الرفيقات والرفاق ،الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة وذلك على مدار ساعتين ونصف و قدم عرض سياسي شامل للأحداث الجارية في المنطقة العربية و أوروبا ، وشرح نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الأخير والمهمات المشتقة منه و الدور المهم للجاليات الفلسطينية في أوروبا التي من المفترض أن تلعبه في تعزيز دورها في إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة والاستمرار في نضالها اليومي مع الأحزاب والمنظمات و الفعاليات الأوروبية في دعم قضايانا الوطنية في التحرر و العودة و الاستقلال و بناء الدولة المستقلة كاملة السيادة والتصدي للرواية الإسرائيلية المزيفة في طبيعة الصراع معنا ..

كما أكد نائب الأمين العام على ضرورة التميز بين الكيان والنظام السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة الحفاظ عليها وتفعيلها وتطويرها وإشراك الكل الفلسطينية بمؤسساتها على قاعدة برنامج وطني مقاوم شامل تكون كافة فئات شعبنا مع فصائلها الوطنية الرافعة لهذا المشروع …

واكد على أهمية تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخير وخاصة فيما يتعلق بإنشاء قيادة موحدة للانتفاضة الشعبية تعطيها التغطية السياسية والمعنوية.

وأكد على أهمية قطع العلاقة مع أوسلو وملحقاته من تنسيق أمني واقتصادي

واكد إن باب استعادة الوحدة ما زال مفتوحا والمجلس المركزي الأخير لم يغلق الباب في وجه أحد وسنتابع نضالنا على أرضية مبادرتنا الوطنية وقرارات المجلس المركزي الأخير من اجل استعادة دور م ت ف الجامعة للكل الفلسطيني.

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